En marzo, Ayuntamiento de Coatepec mantendrá descuentos a impuestos municipales

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que su administración solicitó al Congreso del Estado una prórroga para que en el mes de marzo se mantengan los descuentos en la recaudación de impuestos.



“Estamos por terminar lo que la ley nos permite de poder ampliar el plazo para los descuentos que se tienen, como Cabildo ya hemos solicitado al Congreso del Estado la solicitud de prórroga para que durante el mes de marzo se puedan continuar con estos descuentos”, detalló.



Sin embargo, señaló que hasta el momento no se ha recibido contestación por parte del Congreso local, por lo que aseguró continuarán en espera y se darían por finalizados los beneficios otorgados a la ciudadanía en su Predial.



“Al momento no nos han contestado ni se han pronunciado, por lo tanto tendríamos que esperar a que el Congreso defina si nos va a autorizar un mes más para poder ser sujetos de estos beneficios, mientras estaríamos en el entendido de culminar”, comentó.



Del mismo modo, indicó que la respuesta de la población ha sido positiva y aunque no proporcionó cifras, sostuvo que el monto de recaudación ha rebasado a la de años anteriores en sus primeros meses.



“La respuesta ha sido positiva por parte de los ciudadanos, se nota la confianza en el Ayuntamiento porque ha incrementado el monto de recaudación de lo que fue 2018, 2019 y en este 2020, el monto que hemos recaudado en estos meses en comparación con los anteriores ha sido superior”, explicó.