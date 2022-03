En marzo concluiría vacunación de refuerzo a los de 18 años y más de Veracruz

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estimó que antes de terminar marzo se estaría aplicando la dosis de refuerzo antiCOVID a todos los mayores de edad en los 212 municipios de la Entidad.Al reiterar que desde este lunes 14 de marzo y hasta el próximo viernes 18 se estará aplicando la tercera dosis de AstraZeneca a unas 70 mil personas de la Capital entre los 18 y 29 años, indicó también que en paralelo se estarán inoculando a las de otras 53 demarcaciones."Los 212 yo dije que los vamos a acabar antes de que inicie abril y seguramente en la semana daremos a conocer otra tanda de municipios que estemos vacunando con esas características, de 212 réstenle 54, son los que faltarían (158)", comentó en conferencia de prensa desde el gimnasio Omega.Huerta Ladrón de Guevara expuso que una vez se cubra todo el universo, esperarán indicaciones de cómo continuará la campaña de vacunación contra el SARS-COV-2, adelantando que ya no regresarían a todos los municipios a aplicar las dosis a quienes las requieran."Después de esto ya vamos a recibir una orientación pero tengo el presentimiento que no va a ser de nuevo tan factible que estemos recorriendo los municipios porque ya nuestros universos estarán cuando menos hasta el primer refuerzo cubiertos, ya será hasta otra indicación que dé la Organización Mundial de la Salud (OMS), o la misma campaña de vacunación", refirió.Sin embargo, aclaró que seguramente seguirá la posibilidad de que las personas se apliquen la vacuna porque es gratuita, voluntaria y universal para los que cumplen con los años, además de ser un método preventivo muy importante.Con relación a la jornada de inmunización en Xalapa, recordó que las sedes son el Gimnasio Omega, la Torre El Olmo, Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina) de la Universidad Veracruzana, Gimnasio Fovissste y el Salón Ejidal El Castillo únicos días 15 y 16 de marzo.La vacuna a aplicar para el refuerzo es la AztraZeneca, Pfizer para completar la vacunación de adolescentes de 14 a 17 años y Cansino a todas las personas de 18 años y más que no tengan ninguna vacuna únicamente en el Gimnasio Omega.Enfatizó que de los 54 municipios donde se está vacunando, ya faltan 34 por aplicar el refuerzo."El esfuerzo fundamental está en la generación 18-29 pero son módulos polivalentes abiertos a todas las edades de más de 30, 40, 50, 60 incluyendo las segundas dosis para chavos de 15 a 17, para los que te este año cumplen 15 años, para mujeres embarazadas y los más importantes los que no se han vacunados, los seguimos llamando a que aprovechen", ahondó.Apuntó que se aproxima la primavera y la población debe estar prevenida y se debe vacunar, dado que la pandemia no ha terminado y la emergencia sanitaria continúa.Finalmente enumeró que ya se han aplicado más de 11 millones de vacunas, por lo que los porcentajes en Veracruz están por arriba de la media nacional.