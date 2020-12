En Medellín de Bravo, morenistas no quieren alianza con "gente corrupta"

Militantes del partido Morena de la zona de Medellín de Bravo manifestaron su rechazo a tener una alianza con personajes políticos como Marcos Isleño y Javier Herrera Borunda, ambos integrantes del Partido Verde Ecologista, siendo el primero el posible candidato a la Alcaldía por dicho instituto político.



Al respecto, Enrique Trejo Morales, integrante de MORENA, manifestó que no están de acuerdo en ir en una alianza con "gente corrupta", ya caerían en una contradicción ideológica.



En rueda de prensa, adelantó que la alianza podría concretarse con el Partido del Trabajo, ya que ambos son partidos de izquierda.



Sin embargo, reiteró que las alianzas depende de lo que decida MORENA a nivel federal.



Trejo Morales, señaló que aunque comulgan con los integrantes del Partido Verde, no comulgan con sus liderazgos, por lo que insistió en que no aceptarán la union política con estos posibles aspirantes del PVEM.