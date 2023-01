En medio de la protesta... porras para la Alcaldesa de Minatitlán

Durante el segundo día de manifestaciones por parte de trabajadores del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) de Minatitlán, un grupo no mayor de 50 personas arribó este miércoles al Palacio Municipal y se pronunciaron a favor de la alcaldesa, Carmen Medel.Las personas que se identificaron como colonos de la Playón Sur, llegaron con cartulinas en mano y confrontaron a los más de 500 huelguistas.Primero llegó un grupo de 15 personas que con gritos trató de “reventar” la movilización obrera que mantiene al municipio sin servicios básicos.A los pocos minutos se agregó otro tanto para unirse a la provocación que no dejó resultado alguno.Al momento la alcaldesa Carmen Medel sigue en su postura de no encabezar una mesa de diálogo con la clase obrera que reclama aumento salarial y otras prestaciones que ascienden a unos 10 millones de pesos.Por su parte, pepenadores y tamberos se solidarizan con el ayuntamiento de Minatitlán y prestarán sus servicios pese a la huelga.