En Mendoza, temen aumento en tarifas por nuevos medidores de agua

La instalación de medidores de agua en colonias de Ciudad Mendoza, causó la molestia de ciudadanos que ven con desagrado la posibilidad de un incremento en los costos del servicio."Además de un deficiente servicio, tenemos tarifas caras y ahora vemos posibles abusos. Nos estamos organizando para impedir que se sigan instalando los medidores", dijo Rosalia García Villegas, habitante de la colonia centro.A través de grupos de WhatsApp, usuarios inconformes comentaron:"Quiero informarles que el día de hoy empezaron a poner medidores en la calle Ricardo Flores Magón abarcando de la avenida Hidalgo a la avenida Juárez y se quedaron hasta la Ignacio Ramírez.“Si ustedes permiten que les pongan los medidores no se asombren de pagar sus recibos bimestrales de 500 hasta 800 pesos y los que tienen contrato de agua residencial y tiene un negocio pequeñito peor".Hubo manifestaciones de rechazo ante la instalación de medidores que podría tener una respuesta inmediata de los usuarios que se quejan del mal servicio de suministro."Recuerden el artículo 4° constitucional: todos tenemos derecho al agua potable. El agua no se vende, pagamos un mantenimiento de bombeo y mantenimiento de las calles y no se puede privatizar, pónganse abusados el acuerdo fue que cambiarían tuberías para poderse llevar el agua a Córdoba nunca dijeron que pondrían medidores ya basta de abusos de autoridad", señaló un grupo de vecinos de la colonia Centro.Es de mencionar que con la introducción de nueva tubería del sistema de las Tres Villas, personal de la CAEV está instalando medidores de consumo, con lo cual se pretende cobrar una tarifa mínima fija, más el consumo excedente.