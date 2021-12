En Mendoza, vecinos pagan caro por apatía de Limpia Pública

Por la falta de recolección de basura en el municipio de Ciudad Mendoza, recolectores particulares cobran caro para llevarse los desechos de las familias, reportaron vecinos de las colonias Prado y Jardín.Dijeron que ante la desesperación de tener los desechos de más de una semana y que la Limpia Pública no lo recogiera, tuvieron que echar mano del servicio de recolección particular.Sin embargo, el costo por recoger una bolsa del tamaño de una de supermercado es de 25 pesos, por lo cual una bolsa grande negra de las que se usan para la basura tendrían que pagar más de 50 pesos."Nunca antes los particulares habían querido cobrar tanto por llevarse la basura, por una bolsita pretenden 25 pesos, antes dábamos dos bolsas y pedían 10 pesos, pero ahora están abusando y se están aprovechando de esta crisis que sin duda alguna provocó el alcalde Melitón Reyes con su falta de liderazgo y de autoridad para resolver el problema del pago de los trabajadores", indicó la señora Gloria Martinez.Los vecinos indicaron que no es pretexto que las participaciones federales no habían llegado, pues debió haber sido previsor el alcalde para apartar los salarios de los trabajadores y que los servicios municipales siguieran funcionando sin problema.Lamentaron que ninguna autoridad le haya interesado resolver el problema de la basura en Ciudad Mendoza, y que este municipio se haya convertido en un gran basurero por el número de bolsas con desechos que hay en las calles.