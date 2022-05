En menos de 15 días, 21 incendios; ya van 155 en lo que va de 2022

Con corte al pasado jueves, el Estado de Veracruz registra 155 incendios forestales y de pastizales en el transcurso de 2022, dio a conocer la hidrometeoróloga del Organismo de Cuenca Golfo de la CONAGUA, Jessica Luna Lagunes.Es decir, en 14 días transcurridos del 22 de abril al 5 de mayo, la entidad registró 21 nuevos incendios forestales, luego que a esa fecha reportó 134.Por dicho número de incendios, la estadística de 2022 rebasó ya a los registros de 1995 con 148; 2000 con 84; 2012 con 131; 2015 con 130; 2018 con 144; 2020 con 120 y 2021 con 131.No obstante, no rebasa la media anual en Veracruz de 186 y dista de rebasar los registros de 2019 con 230, 2017 con 238 y 2011 con 414.En cuanto a las hectáreas afectadas, el número aumentó de mil 29 el 22 de abril a mil 82 el 5 de mayo.“Llevamos un total de 155 incendios forestales, más que el año pasado, en 2021 teníamos 131, en 2020 teníamos 120, fue una temporada dentro del promedio anual de 186 incendios forestales”.Luna Lagunes exhortó a la población a no descuidar las recomendaciones para evitar incendios forestales, entre estas, el no tirar colillas en la carretera, no quemar basura o maleza y reportar cualquier fuego de pastizal o basurero a la unidad de Protección Civil más cercana.