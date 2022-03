En mercados de Veracruz Puerto, incrementa 6 pesos el kilo de pollo

En los mercados del puerto de Veracruz, se ha incrementado el precio del kilogramo del pollo, según los comerciantes, subió 6 pesos en las últimas semanas, lo cual está dejando impacto en sus ventas.El costo del kilo se comercializa hasta en 64 pesos pero por piezas, el precio se eleva hasta en 85 pesos."Estaba caro, estaba como a 58 el kilo ahorita en 64 ¿más caro? Sí más caro, la pechuga a 85, la pierna con muslo a 72”, dijo Mario Martínez, comerciante.El precio ha ido subiendo y esperan que se estabilice porque entre más caro, la venta disminuye, es cada vez más difícil que se pueda costear más de un kilo de este alimento de la canasta básica."Esperemos que no suba más, si no imagínate, la gente que puede, uno así en 180, el pollo de más de tres kilos sale en 220, 230", señalóLos consumidores también sufren porque deben buscar opciones para alimentarse."A veces te dan el pollo más barato pero está muy chiquita la pieza y no conviene”, dijo María Estela.Al subir el precio del pollo, también de los alimentos derivados en las cocinas económicas y de antojitos advierten los comerciantes.