En mesas de trabajo, buscarán solución al desabasto de agua en Atzacan

El director jurídico del ayuntamiento de Atzacan, Daniel Corona, informó que a pesar de que se difundió la noticia de que hay un laudo extraviado por el ayuntamiento, en favor de 27 ex trabajadores, a la fecha no se ha recibido ninguna notificación de alguna diligencia de carácter judicial para reinstalar a dicho personal.Señaló que el pasado viernes un grupo de habitantes, de al menos dos comunidades del municipio, acudieron al palacio para manifestarse por la falta de agua que padecen de manera constante.Indicó que fueron pobladores de Cárdenas y Jazmín los que llegaron al palacio y pusieron cadenas y candados en las puertas, para evitar así que pasara toda la plantilla del personal.Ante esos hechos, buscaron un punto de reunión para dialogar con ellos y ahí se tomaron algunos acuerdos, tras lo cual liberaron el palacio y se retiraron.Se acordó realizar mesas de trabajo en las que se espera contar con la presencia de algunas instituciones para ver cómo se puede solucionar esta problemática.En días pasados, el alcalde Mario Vargas señaló que el municipio tiene problemas con el abasto de agua e incluso hay comunidades que carecen de él, por lo que consideró que no es justo que Orizaba e Ixtaczoquitlán reciban el vital líquido de ahí, mientras que a los pobladores les falta.