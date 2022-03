En México, aumentan las familias con mujeres a la cabeza

Desde 2005, se instituyó en México el Día de la Familia, estableciéndolo el primer domingo de marzo, conforme al decreto del expresidente Vicente Fox.Por ello, este domingo se conmemora el Día de la familia en México, en el marco de esta fecha, de acuerdo al INEGI el 87 de cada 100 hogares en el país corresponden a familias.Durante el Censo de Población y Vivienda 2020, fueron censados 35 millones 219 mil 141 hogares. Para su realización, los hogares se clasificaron en familiares y no familiares.Hogar nuclear: Conformado por papá, mamá e hijos, o mamá o papá con hijos. Hogar ampliado: conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, como tíos o abuelos. Y el hogar compuesto: conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco.Un hogar no familiar es donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). Se clasifican en hogar unipersonal, formado por un solo integrante; y hogar corresidente, conformado por dos o más integrantes sin parentesco.En México, de cada 100 hogares familiares , 71 son nucleares, 28 son ampliados y 1 es compuesto. Y de cada 100 hogares no familiares, 95 son unipersonales y 5 son corresidentes.El censo de 2020, señala que, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11 millones 474 mil 983 hogares. Cifra aumentó la última década ya que para el 2010 sólo se reconocían 25 hogares. En Veracruz, los hogares dirigidos por mujeres son el 34% y 66% son dirigidos por hombres.Acorde con un estudio realizado por Instituto de Investigaciones Sociales en el 2016, en México, existen tres grupos de familia con 11 variantes, que son las familias tradicionales, las familias en transición y las familias emergentes.Familias tradicionales, están integradas por un papá, mamá e hijos. Se subdivide en tres tipos: las familias con niños, con jóvenes y las familias extensas, esta última incluye abuelos o nietos. Representan el 50 por ciento de los hogares mexicanos.Familias en transición, no existe una de las figuras tradicionales como el papá, la mamá o los hijos. Dentro de esta se contemplan las familias por madres solteras, parejas jóvenes que postergan su paternidad, parejas de adultos cuyos hijos ya no viven con ellos (“nido vacío”), y las familias unipersonales, donde sólo hay una persona y las co-residentes, aquellas en las que habitan amigos o parientes sin parejas. Este grupo representa el 42 por ciento de los hogares.Las familias emergentes, son familias que han crecido en el nuevo milenio. Son hogares encabezados por padres solteros, familias de pareja del mismo sexo y familias reconstituidas, es decir, se forma cuando uno o los dos cónyuges han tenido matrimonios previos. Representan el siete por ciento de los hogares.Conforme al Sistema Estatal del DIF en Veracruz, entre 2019 y 2021 se han asignado 24 niñas y niños en adopción a familias del estado y 15 niñas y niños a familias de otras entidades federativas, con lo que se formalizaron 39 procesos de adopción. Desde 1993, Las Naciones Unidas designó como el Día Internacional de la Familia, el 15 de mayo.