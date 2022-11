En México, donde más trabajamos y menos producimos: COPARMEX

La mano de obra del país es de la que más trabaja y menos produce a nivel global, aseguró el presidente de la COPARMEX Veracruz, Alberto Aja Cantero.Aunque calificó como correcto que los trabajadores tengan más días de vacaciones, abogó por eficienciar la productividad y que los días de desacnso sean de manera gradual para no impactar negativamente a los empresarios.“México es dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el país que más trabaja y menos produce, entonces no es un tema de más horas de trabajo, al contrario, necesitamos enfocarnos en la creación de valor y el hecho de que nuestro personal tenga acceso a mejores condiciones de descanso es un paso en el sentido correcto”, dijo.Aja Cantero mencionó que la COPARMEX propuso que el incremento del descanso de los trabajadores, planteado a través de la iniciativa de “Vacaciones Dignas”, fuera de forma gradual, para que no resultara tan difícil su adaptación a las micro y pequeñas empresas del país.Asimismo, criticó que se le cargue la mano a los empresarios sin que cuenten con políticas públicas de apoyo, respaldo o promoción por parte del Gobierno, para seguir beneficiando a la persona como el centro del quehacer empresarial.“Debemos quitar los impuestos que limitan la generación de empleo como lo es la nómina, un empresario, un inversionista extranjero o nacional va a decidir invertir en el lugar donde no haya un 3 por ciento a la nómina o donde sea más pequeño este impuesto”, expuso.