En México hay grave crisis humanitaria por desapariciones, señala el PRD

"Es una grave crisis humanitaria", declaró la secretaria de agenda del Partido de Revolución Democrática (PRD) durante rueda de prensa, en donde dio pronunciamiento acerca de la desaparición de Viridiana Moreno.Myriam Lagunes Marín, titular del área, expuso que en lo que va de los aproximadamente 50 años de que se creó el registro de personas desaparecidas, en México se tienen más de 100 mil personas como no localizadas.En este sentido, expresó que ningún Gobierno Estatal y Federal en este lapso ha podido darle solución al problema y esto incluye a la administración actual, por lo que afirmó que existe una "grave crisis humanitaria".Para defender su postura en esta declaración, la perredista expuso el caso reciente de Viridiana Moreno, la cual desapareció el 18 de mayo en Cardel.Comentó entre otras cosas que la última vez vista, fue en un hotel del centro de la ciudad, donde ella acudió a solicitar trabajo. Y a pesar de que los familiares solicitaron las grabaciones de las cámaras, éstas no existen.Destacó que una de las incongruencias que se dieron en este caso, fueron las declaraciones del Ejecutivo estatal en las que dijo que Viridiana se encontraba resguardada."La cereza del pastel de todas las irregularidades que hay en este caso (fue) precisamente que el Gobernador del Estado salió a decir que esta mujer estaba resguardada", dijo.En este aspecto, afirmó que no hay coordinación entre las instituciones de Gobierno, ya que después de la declaración del Gobernador se emitió un comunicado donde se menciona que se estaban tergiversando las palabras de éste, además de que si estuviera resguardada la Comisión de Búsqueda no debería emitir ficha de búsqueda."Cuando una mujer está resguardada en alguna institución de Gobierno, tendría que haber una coordinación institucional en donde la Comisión de Búsqueda tuviera acceso a esta información y no lanzara una ficha de búsqueda (...) A este nivel de desorganización nos encontramos, que ni siquiera entre las propias instituciones saben cómo abordar este tema", aseguró.Asimismo, aseveró que la búsqueda de personas desaparecidas no es prioridad para el Gobierno, ya que de ser así, destinaría más fondos para encontrarlas y no a la construcción de estadios de beisbol."No es prioridad, es mentira que sea prioridad. En este año se destinó más dinero a construir estadios de beisbol que a las comisiones de búsqueda en el país", acusó.Al insistir en la magnitud del problema, informó que en relación con otras actividades se destina poco presupuesto pues en el Tren Maya se está gastando 85 veces más; en la Guardia Nacional, 84 veces más; en la refinería de Dos Bocas, 60 veces más; en el proyecto del Bosque de Chapultepec, 5 veces más y en la distribución de fertilizantes, 3 veces más.Finalmente, exhortó a las autoridades a destinar los montos adecuados para cada una de las actividades y para las que se requiera más atención, también coordinación entre los entes gubernamentales y darle atención a colectivos de búsqueda.