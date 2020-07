En México, hay más de 73 mil personas desaparecidas: SEGOB

Al día de hoy en México un total de 73 mil 201 personas permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas, informó la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



Durante la presentación del Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que esta cifra corresponde al número de personas reportadas como tal desde 1964 a las 12:00 horas de hoy.



En conferencia de prensa, la titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero; el Subsecretario Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, presentaron la versión pública que será accesible a todos los ciudadanos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el que se integró información de las fiscalías locales y la federal así como de particulares que avisan de manera anónima la desaparición de una persona sin necesidad de que exista una denuncia ante alguna autoridad ministerial.



“Esta nueva herramienta creada con recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda y desarrollada por su personal ha seguido las mejores prácticas internacionales”, señaló la Secretaria Sánchez Cordero.



En su informe ejecutivo, el Subsecretario Encinas afirmó que en el histórico de 1964 a la fecha han sido denunciadas 174 mil 844 desapariciones en el país, de las cuales ya fueron localizadas 104 mil 643, 6 mil 401 sin vida y 98 mil 242 con vida.



De las 73 mil 201 personas que permanecen en calidad de desaparecidas hasta hoy, mil 523 fueron reportadas antes del 2006.



Encinas precisó que de 11 mil 191 personas no se tiene información fidedigna del año en que desaparecieron pero que desde diciembre de 2018 a la fecha, ya se cuenta con datos precisos.



Añadió que el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas entre enero y junio de este año disminuyó significativamente con relación al mismo periodo del año pasado, pues en 2019 fueron reportadas 3 mil 679 desapariciones y este 2020 la cifra descendió a 2 mil 632.



“Esto es una disminución, por primera vez, significativa de este delito”, indicó.