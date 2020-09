En México, la mujer es violentada y discriminada pero aborto no es la solución: Sacerdote

El sacerdote de la parroquia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa, aclaró que la Iglesia Católica no pide que las mujeres que abortan sean castigadas con cárcel, pues entienden el abuso y la violencia en contra de ellas; no obstante, aseveró que el matar a alguien no es la solución a ningún problema.



“Matar gente no va a ser solución, es lo que no logran entender. Tampoco estamos pidiendo que se penalice a la mujer con cárcel cuando aborta, entendemos que cuando una mujer aborta es un sufrimiento tremendo, se sienten presionadas”, precisó.



Lo anterior, al ser cuestionado sobre la manifestación feminista a nivel nacional, la cual pide la legalización del aborto.



Dijo que en México, la mujer es maltratada, violentada y discriminada pero el aborto no es la solución a su exigencia.



“Estamos conscientes que en México la mujer es maltratada, recibe abusos (…) pero ninguna solución a su problemática va a venir eliminando a seres humanos y la gran confusión, porque siempre es el argumento que tienen, ‘yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo’. Pero desde que empieza la concepción es otro ser humano”, comentó.



Asimismo, admitió que a la que se le “carga la mano” es a la mujer y a los hombres ni se les toma en cuenta, cuando son también responsables de los embarazos.



“Se promueve una sexualidad irresponsable y luego las consecuencias; se le carga la mano a la mujer. Comprendemos a la mujer y hay que ayudarla pero no a costa de matar a alguien”, sostuvo.



Finalmente, opinó que debe procurarse el diálogo entre las distintas posturas y encontrar una solución. En este sentido, aseguró que hay filas de parejas que desean adoptar pero los procesos para ello son complicados.