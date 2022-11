En México, las empresas no buscan ideas de universidades para emprender

A diferencia de otros países, en México y Veracruz la iniciativa privada no consulta a la academia, instituciones y universidades en busca de soluciones e innovación de productos, advirtió el Rector de El Colegio de Veracruz (COLVER), Mario Raúl Mijares Sánchez."Dentro del Centro de Investigacion del COLVER pretendo que también se le pueda vender, por decirlo de alguna manera,- también a la iniciativa privada... todo lo que es esta posibilidad de innovación que tenemos en El Colegio de Veracruz está increíble y no se diga a los municipios también".Esto incluye soluciones a temas de cultura, turismo, desechos urbanos, medio ambiente y humedales, entre otros."No hemos tenido el amarre. Pero si hace falta y es lo que le hace falta a los empresarios mexicanos: no se acercan a las Universidades y eso es muy grave porque en otras partes del mundo los privados y empresarios son los que están atentos y se está dando a que haya esta posibilidad".Destacó que por parte de los investigadores de Desarrollo Regional de El Colver se trabaja en un proyecto de "miel en polvo", a propuesta de un empresario local de Xalapa, como parte del acercamiento de la iniciativa privada con la institución.