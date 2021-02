En México, las mujeres siguen siendo minoría en la ciencia: Investigadora

Mujeres científicas enfrentan no sólo el hecho de “ser minoría” ante los hombres, sino conductas de acoso, reveló la directora del Centro de Biodiversidad y Conservación del American Museum of Natural History, Ana Luz Porzecanski.



Al participar en la conferencia virtual “Reflejos de la Ciencia”, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Porzecanski refirió que en el sistema de investigadores en México apenas avanzó un 10 por ciento en 30 años.



Esto, al pasar de un 20 a 30 por ciento de mujeres investigadoras.



“La mala noticia es que las mujeres siguen siendo la minoría en la ciencia y enfrentando retos en la misma y aunque las mujeres somos un poquito más de la población en México, siguen siendo minoría en el Sistema Nacional de Investigación”.



Esto implica retos y a la vez, deriva en una pérdida de talentos de mujeres interesadas en la ciencia.



“Esto se debe a muchos motivos pero en general sigue habiendo problemas, como que las mujeres ganan menos que los hombres en la ciencia y en otras áreas; reciben menos promociones o financiamiento, se enfrentan a la discriminación y a veces al acoso”.



Y esto conduce a que las mujeres tengan más probabilidad de cambiar de carrera aunque la ciencia puede ofrecer “aventuras memorables”, “colegas maravillosos” y una “vida muy rica”.



“Todas las habilidades que vas juntando en tu vida las puedes traer a una vida científica y todo lo que estás haciendo ahora está desarrollando tus capacidades de una manera integral y todo esto lo puedes usar en la ciencia”, sostuvo Porzecanski.



La investigadora admitió que todavía existen sesgos contra las mujeres en la ciencia y esto es algo natural.



“Son prejuicios, ideas preconcebidas de cómo las ideas deben ser o no deben ser. Puede haber situaciones en el campo en donde no se sientan cómodas o seguras”.