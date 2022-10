En México, no hay datos precisos sobre cáncer infantil, afirman

En México no existen datos precisos sobre los casos de cáncer infantil, por ende, se desconoce si se ha logrado avanzar en la expectativa de vida, eficacia de los tratamientos o prevención, lamentó la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, Guadalupe Alejandre.Tampoco se puede identificar los estados y zonas con mayor incidencia, la estadística se lleva en cada hospital, pero no se cuenta con una plataforma nacional que de seguimiento al comportamiento de esta enfermedad."No hay una plataforma de comunicación que nos diga así está el panorama del cáncer infantil en México.Un país qué no tiene una plataforma para saber en dónde hay más casos de niños con cáncer, todo es casi, casi como sobre las rodilla, no lo hay, cada hospital tiene su información pero no se comunica", indicó.Agregó que en cuestión de abasto de medicamentos, equipo humano y material en las áreas de oncología pediátrica todos los estados tienen carencias."Todos los estados tienen necesidad, no hay un estado que diga aquí tenemos todo (...) el equipo necesario, tenemos todos los medicamentos, no hay un solo estado que pueda decir eso, ni si quiera la Ciudad de México".Para la presidenta de AMANC, la falta de fármacos, es un problema político y no es nuevo, esa es la razón por la cual surgió la asociación y varía por estado este déficit.Los diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y hasta desnutrición en los niños complica su recuperación, es por ello que en México la tasa de supervivencia es del 56 por ciento, mientras que en Canadá y Estados Unidos es del 85 y 90, respectivamente."Desde que empezó AMANC nunca hemos tenido todos los medicamentos. Por eso existe AMANC porque siempre hemos procurado apoyar a las familias. De todos hacen falta, a veces falta hasta catéteres y no es en todos los estados, el algo que yo no entiendo, por qué en unos estados si hay, en otros falta más cosas", finalizó.