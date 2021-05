En mi administración se darán alternativas al ambulantaje: Cinthya Lobato

La candidata a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, aseguró que su Gobierno dará alternativas de operatividad al ambulantaje que existe en la Capital del Estado.



"Empezaremos a buscar los espacios indicados en donde se puedan ir estableciendo en condiciones óptimas, no como hoy lo vemos. Creo que no podemos seguir viendo a Xalapa con esta visión de pueblito; nuestra Xalapa es una Capital".



En ese sentido, puntualizó que se proyectarán espacios limpios con una imagen urbana adecuada.



"Iremos dirigiendo nuestras acciones de manera contundente. Creo que de esta manera nadie podrá quejarse. Todas estas empresas que no están dentro del orden lo único que se hará con ellos es ir trabajando poco a poco para llevarlos a esta dinámica".



La candidata argumentó que la mayoría de los vendedores ambulantes trabajan para líderes pero que en su administración buscará diálogos con los comerciantes y patrones, con el fin de tener buenos términos.



"No tenemos por qué señalarlos o verlos mal, o decir que los vamos a desaparecer, sino trabajar todos y todas".



Lo anterior lo manifestó, luego de la intervención del contador y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Gerardo Libreros Cobos, en la conferencia “Diálogos para Gobernar Xalapa y Legislar por Veracruz”.



Sobre el tema: “Desarrollo económico y empleo”, dijo que las propuestas para lograr un desarrollo económico y empleo deben ser los siguientes:



1. La observancia en todo momento de las leyes y reglamentos municipales que den certeza jurídica a los empresarios y prestadores de servicios, así como la actualización constante de los mismos.



2. El establecimiento de la simplificación de trámites a través de una mejora regulatoria.



3. Actualización del padrón de comercios y prestadores de servicios a través de las licencias de funcionamiento, donde se obtengan datos de relevancia como son: giro, número de empleados, rango de ingresos, etcétera, con el fin de establecer estrategias de apoyo como son: cursos, capacitaciones, financiamientos.



4. Creación de Comités de participación ciudadana que permita transparentar la adquisición de bienes y servicios por parte del municipio.



5. Relación estrecha entre las cámaras y asociaciones privadas con el fin de retroalimentar problemáticas y resolver posibles conflictos de sus agremiados, así como la difusión de la normatividad vigente en materia económica municipal.