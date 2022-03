En mi Gobierno, nadie es indispensable: Alcalde de Xalapa

Al reconocer el trabajo que desempeñó durante dos meses la ahora exdirectora de Turismo Municipal, Ivonne Quirarte Mora, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que ningún funcionario de su administración es indispensable, ni los que están en las áreas municipales "son tan importantes", como sí lo es la sociedad.Acotó que en varias dependencias municipales hay personas que tienen muchos años de experiencia y conocimiento en el tema, por lo que están como encargados."Hay personas que tienen muchos años ya y que conocen el tema como encargados o encargadas y no pasa nada, en Turismo no somos tan importantes los directivos de este Ayuntamiento, sino con la sociedad y vincularnos con ellos", expresó.Apuntó que los que integran su Gobierno "somos nada más ejecutivos de trabajo, que tenemos que ser facilitadores, con una apertura. Los cargos no son los que hacen al Gobierno, los puestos no hacen un buen Gobierno, hacen que tengamos gente con apertura y que transiten con la sociedad civil para que se hagan buenas políticas públicas".Sobre Quirarte Mora expuso que "es una maravillosa empresaria, capaz, dominadora del tema pero nosotros en la administración somos atentos y respetuosos de las decisiones personales que cada quien tenga en su impulso de vida. Ella continuará colaborando desde luego, espero que desde la parte empresarial, una gran capacidad que tiene ella y su familia en el tema turístico".El munícipe xalapeño afirmó que su Gobierno proviene de un esfuerzo de la sociedad y no de colaboradores que "vengan a enconcharse, sino que es más allá, no es de cuates, es un Gobierno donde va a caber toda la sociedad que quiera abonar, resolver problemas de una ciudad que es de todas y todos los xalapeños".Reiteró que Quirarte Mora apoyó y asesoró a su administración en todo el tema turístico, afirmando que dará continuidad a sus iniciativas en la materia, involucrando a todos los sectores productivos, empresariales, culturales y deportivos que permitan detonar el desarrollo económico de la Capital."Todos ellos forman parte de la Ciudad para promover la economía, el turismo y el bienestar social", afirmó Ahued Bardahuil al evitar mencionar quién está como encargado o encargada de la dirección o si ya hay un o una nueva titular."No te puedo dar nombres ahorita, como fue el fin de semana, estoy en esos trámites pero no va a estar acéfala, seguiremos atendiendo (...) y repito, ningún funcionario municipal en esta administración es indispensable, lo más indispensable son las políticas, los resultados y que la gente participe, es más importante un ciudadano que cualquier funcionario, incluyéndome a mí", puntualizó.El edil recordó que estará en el poder por cuatro años, en los que servirá a la sociedad, acordando que todos los que están en su Gobierno saben que a eso vienen."Indispensables son las políticas públicas, la gente que se sume, la sociedad civil, la motivación y la convocatoria, que todos los sintamos dueños y participantes de esta administración, no es una zona ni de equipo, ni de cuotas, es un gobierno completamente a favor y con la gente", sostuvo una vez más.