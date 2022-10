En Minatitlán, UV le urge a Ayuntamiento alumbrar calles

La Universidad Veracruzana (UV) región sur pidió apoyo al Ayuntamiento de Minatitlán para atender los problemas de alumbrado público en los alrededores de su campus y así evitar hechos delictivos que pudieran agraviar a sus alumnos o docentes.La vicerrectora Georgina Hernández Ríos dijo que son las calles Managua y Berlín en la colonia Nueva Mina donde se requiere de atención en el alumbrado pues por las noches es muy solitario."Tenemos personal de seguridad contratado en todos los campus y nos preocupa y pedimos apoyo a los Ayuntamientos para la iluminación por ejemplo el campus mina necesita mucha iluminación en Managua y Berlín para quien sale en horarios nocturnos generalmente está muy solitario, hemos hablado con la presidenta para que nos apoye con la iluminación", abundó.Reveló que es la Universidad Veracruzana quien mantiene esas avenidas limpias y lo hace con recursos propios para que los alumnos tengan espacios dignos, de tal manera que insistió en solicitar apoyo en lo demás al gobierno de Carmen Medel.En la zona de Coatzacoalcos, destacó que por fortuna hasta el momento no ha habido situaciones de riesgo o de violencia contra el alumnado o docentes, tal como ocurrió hace algunos años en el que muchos fueron víctimas de asaltos.Ante lo expuesto, recordó que por el momento no hay recursos para colocar cámaras de videovigilancia que den más certeza a quienes visitan los campus."No hemos tenido problemas en el periodo en el que yo he estado, afortunadamente no hemos tenido problemas de robo e instalar cámaras es carísimo y siempre vamos a dar prioridad a las instalaciones para que los estudiantes tengan mejores condiciones en sus laboratorios, aulas, difícilmente podríamos invertir en cámaras", finalizó.