En Misa Crismal, clérigos de Orizaba renuevan promesas sacerdotales

Durante la Misa Crismal de este martes en la catedral San Miguel Arcángel, de Orizaba, el obispo Eduardo Cervantes Merino recordó a todos los presbíteros que el ministerio sacerdotal no se trata solamente de caminar, sino de hacerlo juntos y no en competencia sino tendiéndose siempre la mano.Al dirigirse a los clérigos, el prelado indicó que este día, al renovar cada uno sus promesas sacerdotales, deben recordar que son creyentes dispuestos a trabajar en comunión y participación."Nos toca anunciar la sinodalidad, promoverla, asumirla, impulsarla desde las diferentes estructuras pastorales. El ministerio sacerdotal no se trata solamente de caminar, el desafío que tenemos es caminar juntos, no en competencia sino tendiéndonos la mano, ofreciendo lo mejor de nosotros para que el otro crezca y aceptando lo mejor del otro", dijo.Cervantes Merino exhortó a los más de 80 sacerdotes presentes a seguir en el camino, juntos, apoyando al que quizás en el sendero viaja más lento: "Nuestra misión es anunciar el Evangelio de vida con creatividad y ungir los rostros tristes, apesadumbrados y decaídos, con el aceite de la alegría. Estamos llamados a trabajar y construir la paz de los hermanos".Durante la misa crismal de esta tarde en la iglesia madre, se pudieron observar a todos los sacerdotes que pertenecen a la Diócesis de Orizaba, algunos de ellos que a pesar de la enfermedad acudieron en su silla de ruedas para renovar sus votos.