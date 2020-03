En Mixtla, inauguran Centro de Salud “Maricela Vallejo”, en memoria de alcaldesa asesinada

En memoria de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró en este municipio el Centro de Salud “Maricela Vallejo”.



En el marco del Día Internacional de la Mujer y como homenaje póstumo, García Jiménez inauguró el lugar que llevará el nombre de la edil asesinada el 24 de abril de 2019 junto a su marido y un escolta.



“Como muestra de que no se va a olvidar nunca más ese nombre es que hemos decidido que lo que ella impulsó, la nueva clínica, llevará el nombre de Maricela Vallejo", dijo el mandatario ante pobladores de la región.



El acceso a la salud, afirmó, fue una de las luchas de alcaldesa Maricela, que con apenas 27 años de edad, tenía como firme objetivo ayudar a su pueblo.



También por está razón García Jiménez decidió conmemorar este 8 de marzo en Mixtla de Altamirano.



"No es causal que hoy, 8 de marzo decidimos conmemorar, hay el nombre de una mujer que corre en todos los corazones de las mujeres indígenas que logró ocupar un lugar importante en su municipio.



“En nuestros corazones hoy está el nombre de Maricela Vallejo, no la vamos a olvidar, era mujer, era indígena y era una luchadora por su pueblo. Por eso quisimos estar aquí”, finalizó García Jiménez.