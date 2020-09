En MORENA “no debemos pelear, descalificarnos entre nosotros”: Mario Delgado

El candidato a la dirigencia nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, se reunió con simpatizantes de Veracruz y afirmó que de ganar la encuesta, se dedicará a hacer política sin dinero y destinar la mitad de los recursos del partido para adquirir la vacuna en contra del COVID-19.



Afirmó que la fórmula que funcionó a MORENA en el 2018 fue precisamente el ser eficientes en los recursos económicos utilizados.



“Por eso hacemos el compromiso desde aquí de Veracruz, que de ganar la dirigencia de MORENA, vamos a destinar la mitad de los recursos para comprar la vacuna del COVID-19. Nada nos importa más que la salud de los y las mexicanas y MORENA tiene que estar así, al lado de la gente y por eso ahí está, la mitad de los recursos, queremos que el Gobierno tenga los recursos para que en cuanto se descubra la vacuna, México sea uno de los primeros países en comprarla y se aplique de manera gratuita al pueblo”, dijo.



Sobre las confrontaciones que se ha dado entre los distintos aspirantes a la dirigencia morenista, señaló que es importante llamar a la unidad.



Delgado Carrillo recordó que hay grandes adversarios de la Cuarta Transformación, por lo cual el partido debe sumar y no restar.



"Les envío un abrazo fraterno, debemos tener madurez política. Lo que debemos en este momento es tener madurez política, no debemos pelear, descalificarnos entre nosotros, no debemos ponernos etiquetas, debemos tener unidad, un diálogo franco, reconocernos y darnos nuestro lugar, es momento de unir, no de dividir".



En conferencia de prensa, dijo que se deben cambiar las reglas internas del partido porque las que existen se hicieron para el proceso para la creación del organismo político, además hará público el padrón de militantes.



“Vamos a hacer público el padrón, a mí no me preocupa que se conozcan los nombres de los militantes de MORENA, porque yo sé que jamás va a poder llegar otro partido a convencerlos”.



El también diputado federal por MORENA caminó por el malecón de Veracruz, se tomó un café en la Parroquia y finalmente se reunió con un grupo de 250 simpatizantes, aunque según los organizadores, había una lista de mil personas que querían acudir a la convocatoria pero debido a las medidas sanitarias, se limitó el acceso.