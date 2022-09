En municipios, Órganos Internos deberían detectar injerencia del crimen: ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, reconoció que el ente fiscalizador no puede advertir si en los Ayuntamientos hay injerencia de “gente malvada”.Los que pudieran percatarse si en las administraciones municipales hay presencia del crimen organizado, dijo, son los Órganos Internos de Control, “sería muy lamentable que esto estuviera ocurriendo”.El pasado domingo, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reconoció que hay municipios de Veracruz en donde grupos delincuenciales tienen injerencia en los Ayuntamientos.En ese sentido, Gonzáles Cobos, manifestó que no se puede advertir si en las Tesorerías de los Ayuntamientos o en las Direcciones de Obras Públicas, principalmente, hay personas vinculas con la delincuencia organizada.Expuso que la atribución del ORFIS es revisar cómo se gasta el erario, si se atienden los programas, y si el ejercicio del gasto es comprobable.“Si a nosotros nos comprueban, si vemos que se cumplen todas las disposiciones, nosotros no podemos advertir si hay o no injerencia de gente malvada”.