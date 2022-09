En Nanchital, Alcaldesa decidió quitar histórico mural dedicado a Lázaro Cárdenas

Gran indignación entre habitantes de Nanchital causó la eliminación de un histórico mural que se hallaba al interior del Palacio Municipal y que conmemoraba la visita del expresidente Lázaro Cárdenas al municipio el 3 de julio de 1938.Lo anterior tuvo lugar este 6 de septiembre en el marco de las remuneraciones que se hacen en el Ayuntamiento, sin embargo, hasta el momento se desconoce quién dio la orden de cubrirlo con pintura blanca.Al respecto, el síndico único Félix Olarte Ferral aseguró este miércoles que ni él, ni ningún edil fueron tomados en cuenta para estos trabajos.Dijo que si se pensaba borrar el mural habría sido bueno someterlo a consideración del pueblo, tal como prédica el presidente Andrés Manuel López Obrador."Dejar en claro que a nosotros como ediles no se nos tomó en cuenta para borrar este mural histórico para el municipio de Nanchital, no sé quién tomó esta decisión, se está haciendo la obra de rehabilitación y es entendible el enojo de los nanchitecos.“Repudio estas decisiones que afectan políticamente y que atentan contra la historia de nuestro municipio. Dicen, es un simple mural, se hará otro más bonito, pero este tenía más de 20 años. Estamos inconformes", dijo.Por su parte, la alcaldesa Esmeralda Mora afirmó que el mural "no fue borrado como tal", sino más bien que se hacen trabajos de rehabilitación y que será adecuado."No fue borrado como tal, está ahorita porque se está removilizando, se esta haciendo una rehabilitación aquí en el Palacio y no saben ustedes lo que se va a hacer; no estamos quitando la historia, sólo estamos adecuando, se han pintado otros murales, se han cambiado y no se ha dicho nada, el mural tenía mucho deterioro y hay que rehabilitarlo, no se está quitando", dijo.