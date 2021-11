En Naolinco, buscan alargar racha de buenas ventas con el Buen Fin

El director de Turismo municipal de Naolinco, Arturo Escobar Tapia, acompañado de representantes de la iniciativa privada, invitó a través de rueda de prensa a toda la población a visitar Naolinco, del 10 al 16 de noviembre con motivo del Buen Fin.Mencionó que esto gracias a la excelente respuesta por parte de la ciudadanía en actividades de las festividades de Día de Muertos dejaron una gran derrama económica."Tuvimos una excelente respuesta ahorita con el tema de Todos los Santos y no queremos perder esa racha (...). La iniciativa privada no me dejará mentir, hubo una muy buena derrama económica para esas fechas", expresó.Por su parte, Javier Ismael, zapatero local, agregó que habrá ofertas de hasta el 15 por ciento de descuento en zapaterías, cada local con sus propios precios.Debido a la gran demanda y afluencia de personas que siempre caracterizan a Naolinco, en días pasados se llevó acabo la inauguración de la Plaza Callejón, en la calle Rafael Lucio, donde los comerciantes ofertan calzado, dulces, souvenirs, chamarras, etcétera, con descuentos desde el 5 hasta 30 por ciento."Visiten Naolinco, no se van a arrepentir y las puertas siguen abiertas para el turismo en próximas fechas", finalizó el Director de Turismo.Los comercios del municipio Naolinco se preparan para participar en este Buen Fin que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre.A esta iniciativa se sumarán vendedores ya establecidos, así como zapateros y otros artesanos que ofrecerán sus productos.Vendedores y habitantes del municipio invitaron a la población de los alrededores a acudir durante estos días de descuentos, pues aseguraron que habrá múltiples promociones.Vendedores de la zona esperan que el Buen Fin pueda reactivar la economía local.Por su parte, la dirección municipal de Protección Civil informó que se desplegará un operativo para proporcionar seguridad a los visitantes; además de que se exigirá el uso obligatorio de cubrebocas al interior de los establecimientos.“Algunos comercios van a participar, vamos a realizar un operativo, se van a tomar todas las medidas, vamos a estar pendientes de la seguridad de los visitantes”, indicó el director Eduardo Yáñez.