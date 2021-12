En Naolinco reforzarán operativos para evitar venta y quema de pirotecnia

Durante estas festividades se reforzarán operativos para evitar la venta y quema de pirotecnia en el municipio de Naolinco, informó el director de Protección Civil, Eduardo Yáñez Reyes.Refirió que en esta región suelen acudir vendedores del Estado de Puebla. Sin embargo, en este municipio la autoridad no les autoriza permisos para instalarse.“Desde que está esta administración no se les permite vender. Viene mucha gente de Puebla, pero en el municipio no se les da permiso y se instalan sobre la carretera, de Coacoatzintla hacia Xalapa, ahí se colocan”, detalló.Señaló que el área a su cargo en coordinación con la Policía Municipal, realiza inspecciones en tiendas y comercios, para evitar la venta de cohetes y demás explosivos.“Se inspeccionan locales para evitar su venta, estamos al pendiente en posadas para evitar que enciendan pirotecnia, se han registrado accidentes, y andamos muy al tanto de esta situación”, afirmó Yáñez Reyes.