En nivel medio superior de Veracruz, deserciones escolares van a la baja

La deserción escolar en el nivel medio superior ha ido a la baja en el último año, alcanza apenas el 9 por ciento y es por diversos factores. Sin embargo, debido a la matrícula que hay en Veracruz, se percibe como un problema grave pero no es así. Señaló Jorge Miguel Uscanga Villalba, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Estado de Veracruz.Mencionó que son muchas las causas, sociales, económicas, de migración y otros elementos que se cuidan para erradicar el problema.En el caso de mujeres embarazadas explicó que ya hay programas dirigidos a este sector de la población, para que no abandonen sus estudios."Si un joven o una joven están embarazados, porque es tema de siempre hay programas modalidad para que no abandonen sus estudios, busquen el programa de oferta educativa, el embarazo no es razón para que abandonen sus estudios"Por otra parte, el entrevistado resaltó la importancia del Tercer Congreso iberoamericano dónde se trató todo lo relacionado a la educación media superior ante la nueva escuela mexicana."Sabemos que las reformas educativas de esta administración a nivel federal y estatal son profundas, por eso estos eventos son necesarios, para irasimilando, adecuando, contextualizando la política pública educativa no a rajatabla, no con imposiciones, al contrario con un diálogo con un trabajo en conjunto con la comunidad educativa que incluye a docentes, directivos, administrativos y alumnos, hemos tenido contacto para que lo conozcan y se entienda la importancia del cambio profundo en la educación".