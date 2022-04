En Nogales, 15 mil pobladores sufren desabasto de agua: Alcalde

Debido a los problemas que se tienen con el bombeo y líneas de agua potable, en el municipio de Nogales hay aproximadamente 15 mil ciudadanos que tienen problemas con el abasto de agua potable, indicó el alcalde Ernesto Torres Navarro.Señaló que está en constante comunicación con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para apoyarles con pipas y es este organismo el que les va diciendo lo que hace falta.Comentó que el centro y las colonias el Águila, Anáhuac y Aurora, así como las calles 14 de Abril y Azueta, son los puntos donde más problemas se tienen con el abasto de agua, por lo que en ocasiones van hasta seis pipas para atender a esa población.Mencionó que el área de Protección Civil municipal cuenta con una pipa que está a disposición si se necesita también.El Alcalde puntualizó que los problemas que se tienen no son aún por el estiaje, ya que como tal éste todavía no empieza e incluso no han bajado los niveles de La Laguna.Recordó que el proyecto de Las Tres Villas, que permitirá mejorar el servicio de agua potable para la población de este municipio, la de Mendoza y Río Blanco, apenas tiene un año y le faltan dos más para concluir.Mencionó que al momento hay algunas molestias por la realización de esa obra, pero en cuanto termine, será de beneficio para la población de los tres municipios señalados.El alcalde fue entrevistado durante la realización de la Feria de la Vivienda en Nogales, en la cual se acercaron servicios de vivienda e Infonavit a la población.