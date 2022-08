En norte de Veracruz, también marchan por desaparecidos

Integrantes del colectivo “Familiares en búsqueda María Herrera”, salieron a las calles nuevamente, esta vez para manifestarse con una marcha en esta villa de Tihuatlán, en la zona norte de Veracruz.Maricel Torres Melo, representante del colectivo, indicó que la movilización es conmemorativa por el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, y explicó que se llevó a cabo en esta localidad debido que en este municipio se ubica el predio conocido como “La gallera”, en el cual se han encontrado decenas de cuerpos y cientos de restos humanos.Asimismo, expresó que, a más de cuatro años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, aún siguen exigiendo su cabal implementación.Por ello, pronunció, exigen que el compromiso del Estado mexicano, para atender la agenda integral en torno a la desaparición, se haga valer a través de acciones concretas.“Como colectivo y familias buscadoras de personas desaparecidas, llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal en un país que acumula más de 104 mil registros oficiales de personas desaparecidas.“El Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, sin embargo, esto no es así”, recriminó.Maricel Melo reitero que los familiares en búsqueda demandan crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento, además de hacer un llamado al Congreso para que cumpla con su promesa y asigne el presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación.Además, dijo, reclaman a las instituciones para coordinarse de manera efectiva, ya que, “a dos años de la creación del protocolo homologado de búsqueda, se deben llevar a cabo acciones coordinadas de búsqueda inmediata, que contribuyan a fortalecer la búsqueda en vida y los procesos de justicia”.La activista indicó que en este municipio hay otros sitios donde presuntamente hay más cuerpos enterrados clandestinamente o donde se pueden localizar más restos, sin embargo, omitió abundar para que no se entorpezca la investigación.Tras la marcha, sin incidente alguno, el colectivo se trasladó al Palacio Municipal, donde, previa autorización del ayuntamiento, colocaron una lona con 173 fotografías, conmemorativa al Día de las Víctimas de Desaparición Forzada.