En octubre concluyen contrataciones para últimas obras proyectadas en 2022: SIOP

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, aseguró que en este mes de octubre se terminarán de contratar las obras que faltan de asignar, por lo que aseguró que no habrá subejercicio en dicha dependencia.En entrevista, explicó que los proyectos que se adjudiquen o liciten podrán ejecutarse y concluirse hasta marzo de 2023."En este año prácticamente ya (fue asignado el recurso), nos quedarán muy poquitas obras. Creo que en este mes de octubre se contrata todo y obviamente tenemos hasta marzo del siguiente año, los (proyectos) que vencen y los que no seguiremos terminando el próximo año", aseveró.Hernández Gutiérrez reiteró que nunca queda dinero pendiente de asignar para proyectos dentro de la SIOP.Además, dijo que la actual administración no hace obras "rimbombantes", sino las que se requiere por las necesidades, como rehabilitaciones y no nuevas carreteras."Sino que tratamos de rehabilitar lo que ya tenemos porque es mucho, pero obras magnas no tenemos, solamente hacemos obras para beneficio", precisó el funcionario estatal.Por otro lado, negó lo dicho por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, de que esta secretaría no invierte recursos en municipios gobernados por el blanquiazul, a diferencia de los que están administrados por MORENA."No es cierto, tenemos obras en todos los municipios, con los que quieran cooperar, pero hacemos obras en todos los municipios, con todos los Ayuntamientos y todos los partidos. No hay colores, para nada", indicó finalmente.