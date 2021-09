En Orizaba, Coatza y norte del Estado también deben quincenas a profesores: SNTE

La secretaria de Negociaciones de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lidia Lizbeth Castro Morales, afirmó que no sólo los docentes de Uxpanapa están teniendo problemas con el pago de sus quincenas; también algunos de Orizaba, Coatzacoalcos y del norte del Estado.



“Tenemos otros afectados pero en grupos pequeños en Orizaba y en el norte del Estado, pero muy pequeños grupitos de dos o tres personas, en Coatzacoalcos también”, refirió.



Desde la plaza Lerdo de Xalapa, donde acompañó a los profesores a manifestarse para exigir su salario, señaló que retornaron a clases presenciales en la zona, a pesar del aumento de los contagios de COVID-19.



“En Uxpanapa se está dando clases presenciales como lo pidió la Secretaría de Educación. Ellos abrieron las escuelas, aun arriesgando que hay mucho contagio, pero siguieron la instrucción que les pidió el patrón y hasta este momento no han cobrado”, señaló Castro Morales.



En ese sentido, afirmó que ya van varios docentes de ese municipio que han contraído el Coronavirus y al no recibir su sueldo no tienen dinero para comprar los medicamentos.



“Allá los niños regresaron a clases y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ha aportado algunos insumos, pero no son suficientes o no van a ser suficientes para todo un periodo de clases. Ha sido poco lo que les han dado a las escuelas, en lo general”, denunció.



La representante del SNTE reiteró que la falta del pago a los docentes de Uxpanapa se trata de un delito, porque ya trabajaron presencialmente esas quincenas y necesitan el recurso.



“Se tiene que resolver el día de hoy, ya no hay más plazo. Nos hemos sentado desde hace tres semanas, lo hemos planteado, primero nosotros como organización sindical, después vino una comisión y ésta es la tercera vez que nos sentamos en la mesa de negociación y ya es suficiente”, concluyó.