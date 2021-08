En Orizaba-Córdoba, UV tendrá 300 espacios disponibles por corrimiento

En la zona Orizaba-Córdoba, la Universidad Veracruzana tendrá 300 espacios disponibles por corrimiento, informó el vicerrector José Eduardo Martínez Canales.



Resaltó que son espacios no ocupados por los aspirantes que obtuvieron derecho a inscribirse en los diferentes programas educativos de nivel licenciatura.



Reiteró que este 18 de agosto, los aspirantes que no hayan obtenido su derecho a inscribirse, podrán solicitar un lugar.



"Tienen derecho todos los y las aspirantes que presentaron examen de admisión y cumplieron con los demás requisitos establecidos en dicha convocatoria, pero que no obtuvieron derecho a inscribirse en la primera lista de resultados. El viernes 20 se publicarán resultados de esta segunda fase de solicitudes, y quienes obtengan un lugar podrán inscribirse el próximo 24 de agosto".



Explicó que la Universidad Veracruzana inició su nuevo periodo escolar, Agosto 2021 - Enero 2022, este lunes 16 de agosto para el sistema escolarizado y virtual, y lo estará haciendo para el sistema de enseñanza abierta el próximo sábado 21.



Recordó que las actividades entre estudiantes y personal académico se retomaron de manera virtual, con base en el comunicado UV emitido el pasado 7 de agosto, que ubica a la región Orizaba-Córdoba, como al resto de las regiones de la UV, en semáforo rojo.



"La comunidad estudiantil, incluyendo la de nuevo ingreso, se encuentra utilizando la plataforma educativa institucional EMINUS, para el trabajo virtual o a distancia, y apoyándose de otras herramientas tecnológicas como Zoom y Teams, como ha sido en periodos anteriores.



Las diferentes Entidades Académicas de la región se encuentran celebrando eventos virtuales de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso, además de actividades complementarias al programa de inducción institucional denominado Conoce Tu Universidad".