En Orizaba, esperan que Fiscalía proceda para defender Deportivo Cerritos

En los próximos días la Fiscalía de Orizaba determinará si el caso del Campo Deportivo Cerritos se judicializará, informaron integrantes de la asociación Clubes Unidos Cerritos.Jaime Corona, secretario; Dante Reynoso, vocal, y Miguel Hermenegildo, asesor político y jurídico, explicaron que se presentaron todas las pruebas con las que contaban para demostrar que las dos personas que vendieron el campo incurrieron en actos ilícitos, y de esa forma se investigue quién está detrás de ese consorcio que compró fraudulentamente el terreno y ahora construye ahí una plaza comercial.Señalaron que se espera que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias en este caso y se vea si esas personas no son prestanombres, pues no hay duda que Orizaba es un Pueblo Mágico, pues las propiedades que están en el abandono aparecen a nombre de otros de un día para otro.Mencionaron el caso de cinemas, que era propiedad de una persona y ya ahora es del ayuntamiento."Hay muchas cosas que se pueden hacer a favor de los orizabeños, pero hay un grupo que sólo piensa en el interés económico, no en el bienestar de la gente", apuntaron.Los inconformes indicaron que así como pasó con Cerritos, se ve la misma "tónica" en otros casos de inmuebles que han cambiado de dueño en la ciudad, lo que hace pensar en que hay un grupo que "ya se sabe el caminito" y que lo hacen aparentemente por la vía legal.Recordaron que en la defensa de ese predio que era del Barrio de Cerritos, la gente ha estado sola, porque el Ayuntamiento nunca los apoyó, al contrario, los ediles, "hasta los de Morena que dicen que están del lado de la gente", nunca se acercaron y en cambio votaron por el cambio de uso de suelo.Indicaron que el caso está plagado de irregularidades y corrupción, pero si la Fiscalía no judicializa el caso, recurrirán a otras instancias legales.