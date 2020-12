En Orizaba, hay más muertes por COVID que las oficiales: Alcalde

Con base en las actas de defunción que ha expedido el Registro Civil de Orizaba, ya suman hasta este 29 de diciembre un promedio de 307 muertes por COVID-19 o neumonía atípica que está considerada también como coronavirus, informó el alcalde Igor Rojí López.



“Tenemos una infinidad de casos; tenemos arriba de los 2 mil 500 oficiales y de muertes andamos en las 190, sin embargo, esos son los que atendió el Sector Salud, los que están declarados por parte de la Secretaría de Salud y del IMSS o ISSSTE, pero también está la gente que muere en su casa atendida por médicos particulares y hace que los números cambien”, dijo.



Asimismo, destaco que en lo que va de diciembre ya se registraron 27 muertes relacionadas con el virus.



"El hecho de que la neumonía atípica no tenga una acta de confirmación no quiere decir que no sea coronavirus. Estos números elevan la cantidad de los fallecidos por este virus", dijo.



Acotó que el mes cuando se tuvo mayor número de casos y muertes fue en agosto aunque no reveló la cifra. También explicó que fallecimientos por este motivo, en octubre fueron 26; noviembre 29; diciembre 27, han sido muy parejos los decesos.



Rojí enfatizó en que el virus sigue entre nosotros, es una situación compleja en la que se ha trabajado en todo el año para evitar que los orizabeños se contagiaran.



"Hicimos obligatorio el uso de cubrebocas en la ciudad, pusimos los cercos sanitarios en el centro y tratamos de que quien compra o anda en el centro no contagie".



Pidió que la gente festeje en casa, es decir solo los que viven en el domicilio para así no propagar el virus y no se disparen los números en la ciudad.



"Atendamos las medidas que ya se dieron de parte del gobierno estatal y Federal. Por favor, no organicen fiestas, de esto dependerá qué tan difícil será el mes de enero".