En Orizaba, la Marimba Orquesta Hermanos Godoy se reactiva tras pandemia

Con el fin de mantenerse en el ánimo del público y no los olvidaran durante la pandemia, la Marimba Orquesta Hermanos Godoy ofreció en el 2020 un concierto en vivo el Día de la Madre a través de sus redes sociales y los resultados fueron tan buenos que alcanzaron 50 mil vistas, indicó el director de la agrupación, Armando Godoy Reyes.Señaló que ese evento lo llamaron "Concierto en la Azotea" y hubo personas de otros países, como Francia y Holanda, que les mandaron saludos y comentarios positivos y con ese antecedente. Luego, en 2021 volvieron a realizar un concierto en vivo.Agregó que este año es posible que no lo hagan así, ya que los quiere contratar un Alcalde para trabajar ese día en su municipio, pero tienen pensado repetir en otra fecha su actuación.Mencionó que de igual forma se encuentran haciendo videoclips con diversas canciones e incluso han ampliado su repertorio con temas que son conocidos en salsa o banda sinaloense y que han sorprendido a la gente al escucharlos con marimba pero que han gustado.Sobre las repercusiones que les dejó la pandemia en cuanto a salud, el director explicó que la agrupación cuenta con 16 integrantes y afortunadamente no tuvieron ningún deceso, aunque en la región si hubo unos diez casos de músicos que fallecieron debido al COVID-19.