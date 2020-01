En Orizaba, personal de Jurisdicción Sanitaria VII denuncia carencias

Sin antibióticos, paracetamol, material de curación y en odontología sin resinas, anestesia, es como operan los centros de salud de la Jurisdicció Sanitaria VII, denunciaron trabajadores del Sector Salud, quienes también dijeron que les piden productividad cuando no tienen lo necesario para hacer su labor.



Explicaron que si ha bajado el número de pacientes que ellos atienden es por diversas causas, entre éstas el desabasto de medicinas que son de las más comunes que se recetan, además que no hay papelería para los formatos, tema que ellos terminan por resolver a veces con sus propios recursos.



Destacaron que hay carencias en material de curación para suturas, no hay gasas y esta situación data de más de 12 meses.



De hecho, dijeron que en la primera quincena de enero lamentablemente ya se presentó la primera muerte materna y ese es el resultado de la falta de medicinas de insumos y de estrategias para poder resolver problemas de este tipo.



Acotaron que hay falta de antibióticos, a veces hay poco, en ocasiones nada, en el caso del paracetamol tiene mucho tiempo que la dotación no es al cien por ciento.



Los quejosos, quienes por obvias razones pidieron el anonimato, dijeron que a las enfermeras se les piden que cumplan ciertas metas de vacunación, pero cuestionaron cómo pueden lograrlo si no tienen el biológico y cuando hay, es muy poca cantidad.



"Cómo pueden pedir productividad a los odontólogos si no tienen material, no creo que las autoridades quieran que se saquen muelas sin anestesia y así como ellos se ven perjudicados en su productividad los médicos y enfermeras también".