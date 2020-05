En Orizaba, todos los desechos por COVID-19 se incineran

Los desechos que recoge el camión de Limpia Pública, que el Ayuntamiento de Orizaba destinó exclusivamente para COVID-19, está incinerado todo lo que recolecta.



El presidente municipal, Igor Rojí López, reconoció que este camión sí es un gasto extra pero necesario.



"Está trabajando de una manera muy restringida, es sólo para casos COVID-19, no se usa para otras cosas, está recogiendo algunos residuos de hospitales. El destino de estos desechos es la incineración".



Para este trabajo, todo el personal de Limpia Pública participa, se van rolando los 125 trabajadores de esta área. "Ha sido uno de los servicios municipales en los cuales hemos tenido que estar muy atentos, precisamente porque no queremos más contagios a través de la basura, por eso también hemos pedido que la gente haga la separación".



Indicó que cada empleado que está haciendo esta labor, tiene equipo especial, entre lo que destacó: cubrebocas, overoles, gafas y hasta el momento no ha habido algún contagiado. "Sí nos significa un gasto extra. Nada más pensemos en lo que cuesta cada overol".