En Orizaba y Córdoba, clínicas del IMSS también vacunan contra COVID

En la zona de Orizaba y Córdoba, tanto Unidades de Medicina Familiar (UMF) como Hospitales del IMSS están uniéndose a la vacunación contra el COVID-19 para población derechohabiente y no derechohabiente y ya se comienza a ver repuesta.En las diferentes clínicas como las No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Córdoba las UMF No. 9, 10, 12, 13, 8, 17, 18, 20, 58, 61, 64 y los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 16 y 19, se ha comenzado a ver movimiento pues la gente acude a preguntar sobre la inmunización."Aunque no sea uno derechohabiente del IMSS van a vacunar y así está bien, hay que aprovechar y más en estos días de jueves y viernes que estamos de descanso, pues por el trabajo ha sido complicado poder acudir a recibir nuestras dosis, al menos así me pasó a mí con la tercera", expresó el señor Roberto Hernández, quien acudió por su dosis de refuerzo.Es de resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con el Sector Salud Federal, lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas Unidades Médicas del Instituto, con el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.Para recibir la vacuna AstraZeneca, derechohabientes y la población en general no necesitan cita previa, únicamente acudir en horario de 8:00 a 17:00 horas y solicitarla con una identificación oficial.Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-COVID-19.pdf De igual forma, las instituciones de salud indicaron que es importante que la población sepa que la vacuna AstraZenecala pueden recibir como refuerzo, sin importar la marca de la vacuna con la que se hayan inmunizado en el esquema inicial.