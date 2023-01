En pandemia, aumentó 37% consumo de alcohol en mujeres menores de edad

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal contra las Adicciones (CECA), dio a conocer que durante la pandemia, en el periodo 2020- 2021, se incrementó 37 por ciento el consumo de alcohol en mujeres de entre 12 y 17 años.En conferencia de prensa, la titular de la CECA), Alma Delia Viveros Ruiz, señaló que el consumo de alcohol no ha sido el único problema, pues además se ha disparado el consumo de metanfetaminas en todo el país y se registra el consumo por parte de menores de edad.“En el (20)20 y en el (20)21 hubo un incremento de hasta un 30 por ciento en el consumo de alcohol en mujeres jóvenes. Y es por eso que se disparó la atención en estas mujeres en estas edades, sobre todo de 12 a 17 años, el 39 por ciento. El 26 por ciento quedó en un rango de 30 a 49 años de edad y de 20 a 29 años de edad, el 19 por ciento. Este panorama no se presenta en los hombres, porque en los hombres el mayor consumo fue en las edades de 30 a 49 años de edad, que fue el 31 por ciento, y de 12 a 17 años el 15 por ciento”, detalló.Asimismo, Viveros Ruiz refirió que Gerardo Díaz Morales, titular de la Secretaría de Salud, pidió a las dependencias estar muy atentos al trabajo de promoción de la salud y de prevención del consumo no sólo del alcohol sino de otras sustancias psicoactivas.La funcionaria detalló que el consumo de alcohol en Veracruz se encuentra por debajo de la media nacional, con una prevalencia del 6.5 por ciento.“A los niños y a los jóvenes les afecta muchísimo el consumo de una sustancia psicoactiva, llámese alcohol, nicotina o cualquier otra sustancia psicoactiva, llámese droga”, mencionó Viveros Ruiz.Por último, la Secretaría de Salud a través de la CECA llevará a cabo la vigésimo octava semana nacional “Compartiendo esfuerzos” que realizará la organización de Alcohólicos Anónimos (AA) del lunes 23 al 29 de enero.