En pandemia, CFE baja switch a 500 mil y gana millones por reconexión

Durante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le bajó el switch a 543 mil 128 mexicanos –dato del 1° de abril al 12 de mayo– que no pudieron pagar el recibo de la luz y luego obtuvo millonarios recursos por reconectarlos.La empresa eléctrica tiene un universo de 44 millones de usuarios.De acuerdo con información de la compañía entre abril y mayo, cuando la contingencia sanitaria escaló la fase más alta, aumentó el aislamiento social y crecieron los despidos y hubo recortes de salarios, la CFE cobró 47 millones 38 mil pesos para reconectar a usuarios que se quedaron a oscuras.Esta situación contribuyó a que la empresa aumentara sus ingresos por reconexión del servicio en los primeros cinco meses del año en 10.1%, al alcanzar 130 millones 877.5 mil pesos, 12 millones más que en el mismo periodo del año anterior.La documentación más reciente entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha del 16 de junio, muestra que en el bimestre abril-mayo reconectó a 687 mil 919 servicios que se habían quedado sin luz por falta de pago.Cada usuario desembolsó en promedio 86.42 pesos por volver a contar con el servicio, además de cubrir el adeudo.En su página web, la CFE indica a sus clientes que para proporcionar nuevamente el servicio de energía eléctrica después del corte, sobre todo por falta de pago, deberá acudir a sus oficinas o realizar el trámite en línea, pagar el saldo pendiente y cubrir el costo de la reconexión.Dicha cuota fluctúa entre 58 y 91 pesos, más 16 por ciento de IVA dependiendo del número de hilos o cables con corriente eléctrica contratada, si la facturación es mensual o bimestral.Al recibir el pago, el servicio se reanuda en el transcurso del día, si es en ciudad y en no más de tres días, si es área rural.RESTABLECIMIENTO POR ENTIDADLa lista de entidades federativas en donde los ciudadanos se vieron obligados a pagar sus adeudos y el costo por la reconexión del servicio durante los meses que se decretó la fase 3 de la contingencia sanitaria del COVID-19 la encabezó Jalisco, que en los meses de abril y mayo reporta 69 mil 351 reconexiones.Estado de México fue el segundo, con 69 mil 110; seguido por Michoacán, 45 mil 99; Ciudad de México, 41 mil 567; Puebla, 39 mil 670; Veracruz, 36 mil 94 y Guerrero, 29 mil 764.De hecho, seis de cada 10 reconexiones llevadas a cabo por la CFE en los meses de abril y mayo se concentraron en 12 entidades federativas.El pasado 28 de mayo, El Universal publicó que medio millón de mexicanos se quedaron sin electricidad en plena contingencia sanitaria, cuando se decretó la fase 3, porque no pudieron pagar sus facturas en el periodo que va del 1° abril al 12 de mayo.De ese total –cifra al cierre de mayo–, aproximadamente 110 mil 677 servicios, entre hogares, comercios, prestadores de servicios e industria se quedaron sin energía eléctrica en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, considerado el centro de la pandemia.A la empresa productiva del Estado, las reconexiones de los servicios de energía eléctrica le representan ingresos del orden de 314 millones de pesos anuales, además de ejercer el pago por adeudos pendientes.En los primeros cinco meses del año, la CFE realizó un millón 852 mil 326 reconexiones, por lo que pudo captar 130 millones 887 mil pesos.En el mismo periodo de 2019, reconectó a un millón 739 mil 332 servicios, por lo que recibió 118 millones 844 mil pesos.