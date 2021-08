En pandemia realizaron carrera de caballos, en Camarón de Tejeda

En plena pandemia, este domingo 15 de agosto llevaron a cabo una carrera de caballos que aglomeró a decenas de personas de diferentes municipios.



Ante los constantes eventos en este municipio, habitantes señalaron que se pone en riesgo a toda la población por el incremento de contagios en Camarón de Tejeda.



Pese a que en el cartel del evento denominado “Camarón Race” especificaron que era obligatorio el uso del cubrebocas para ingresar a la carrera de caballos, en imágenes difundidas, se observa a personas que no lo usan ni mantienen los protocolos COVID.



Nuevamente los afectados responsabilizaron a autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Susana Guadalupe Ameca, de la proliferación de coronavirus en este municipio, que antes de promover este tipo de eventos no había tenido aumento de casos por COVID-19.



Además, denunciaron, continúan realizando fiestas como XV años en el salón municipal, así como partidos de fútbol y béisbol, y otras “covifiestas”.



En esta tercera ola COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud, Camarón de Tejeda registra 17 casos confirmados, 4 defunciones y un caso sospechoso.



No obstante, pobladores temen esta cifra incremente todavía más, debido a los diferentes eventos masivos que se realizan sin que las autoridades supervisen se cumplan las medidas sanitarias.



Otro municipio que no cumplió con las medidas de la pandemia, fue Yanga, que el 10 de agosto celebró su fiesta patronal, pese a que es uno de los municipios cañeros que tiene familias enteras contagiadas por este virus, en comunidades como Palmillas y Los Mangos.