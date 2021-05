En Panteón Palo Verde de Xalapa “¡hay fosas clandestinas!"

Integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz recriminaron la negativa de la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa para realizar las exhumaciones e investigaciones correspondientes para identificar los restos de desaparecidos en el Panteón Palo Verde.



Varias familias se congregaron en la entrada del cementerio donde reclamaron a las autoridades estatales y municipales dar prioridad a todos los casos de personas desaparecidas.



Colocando una lona con el mensaje: "¡En este panteón hay fosas clandestinas!", las madres, este 10 de mayo, decidieron reunirse para continuar con su lucha.



Magdalena Calte Hernández, madre de Alfredo Tlaxcalteco Calte, desaparecido en Xalapa el 3 de febrero del 2010, dijo que muchas familias saben que hay restos sin identificar colocados en la fosa común.



"Hay varios ahí y tienen reporte de desaparición. No se vale, esperemos que el Gobierno tome más conciencia y que apoye a las madres que estamos buscando a nuestros hijos. Esperemos que este año sea diferente. El Ayuntamiento no deja entrar a las fosas; tiene años que estamos luchando para que nos dejen entrar".



Detalló que han llevado diversos oficios al Ayuntamiento de Xalapa para que les permitan entrar al panteón Palo Verde y realizar las diligencias en la fosa pero hasta el momento no han recibido una respuesta positiva.



Después de varios minutos de permanecer en la entra del cementerio, marcharon por la avenida 20 de Noviembre con dirección a la Plaza Lerdo.