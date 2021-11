En panteones de Xalapa, se encarecieron las flores y ventas fueron bajas

El incremento del precio de las flores típicas de la festividad de Día de Muertos y la escasa producción de algunas ha provocado que estén bajas las ventas de los tradicionales ramos que ofertan los comerciantes a la entrada de los panteones de Xalapa.Al conversar con algunos de los vendedores, ubicados en el Panteón Palo Verde, señalaron que algunas flores incrementaron su precio hasta en un 50 por ciento, lo que desincentivó a las visitantes de las cementerios capitalinos quienes compran menos cantidad que en años anteriores."Las ventas han estado más o menos porque estuvo muy cara la flor (...) (estamos aquí) principalmente por conservar el espacio, ya no es por sacar ganancias. Se encareció como el triple porque la comprábamos a 30 pesos y ahora estaban a 70 pesos", mencionó María Hernández.Acotó que el motivo del encarecimiento de la flor pudo ser la poca siembra, producto de la Pandemia de COVID-19 y las lluvias y huracán que azotaron las zonas donde se siembran y cultivan.Elizabeth Ortiz, otra de las vendedoras en el Panteón Verde, indicó que la flor de cempasúchil la compraron en los cultivos de las partes altas de Banderilla y las demás en el Estado de Puebla, aunque dijo tener temor de no vender toda la mercancía porque los altos precios no convencen a los compradores."La expectativa de todos es terminar de vender todo pero por el precio en ocasiones no lo logramos o tenemos que rematarla", puntualizó al añadir que hasta este martes 2 de noviembre tendrían para venderla, de lo contrario les implicará pérdidas."Flores que se deban antes a 20 o 30 pesos, ahora están en 50 pesos y ésta (Cempasuchil) que la dábamos en 10 pesos, ahora la damos en 20 o 30 pesos, entonces no la compran porque está carísima y no vendemos", abundó.Otra de las comerciantes de este cementerio xalapeño, Cristina Flores, reiteró lo dicho por sus compañeras: "la flor está muy cara y las ventas bajas (...) Para nosotros es pérdida, porque nada más es una venta de temporada y ya mañana nos reincorporamos a nuestros trabajos".Indicó que desde el domingo compraron las flores con el deseo de lograr venderla toda pero hoy martes aún les queda la mayoría. "Tememos que se nos quede más la flor fina, porque es la que a veces se queda porque es la que está un poco más cara que la sencilla, que sí está cara pero sale más".Finalmente, mencionó que el producto que no logre vender tendrá que tirarlo a la basura, por lo que será un dinero invertido que no recuperará.