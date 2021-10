Familiares de internos del penal de La Toma protestaron frente a la Fiscalía Regional en Córdoba para denunciar presuntas extorsiones y abusos por parte del Director del centro penitenciario, René Vergara Vergara.Ante la situación, exigen la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.Acusaron cobro de cuotas para poder visitar a sus familiares, trato inhumano si no pagan y abuso de autoridad, entre otros señalamientos."Nos piden cuotas para poder ingresar, el Director está abusando de la situación, si no pagamos no podemos hacer visitas, pedimos por eso la intervención de Derechos Humanos", señalaron.También dijeron que los internos son maltratados físicamente, supuestamente no pagar protección.Cabe señalar que en este penal hay más de mil reos, el 10 por ciento son mujeres y la mayoría trabaja para poder obtener ingresos y mantenerse ocupados.