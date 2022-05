En Playa Vicente prohíben venta de carne de dudosa procedencia

En el Municipio de Playa Vicente no se permitirá el comercio de carne de dudosa procedencia, advirtió el alcalde Urbano Bautista Martínez.Luego de una reunión que sostuvo con Cristian Manuel Vázquez Feria, presidente de la Unión Ganadera Regional y comerciantes del Municipio, se acordó que no habrá venta de carne de animales de dudosa procedencia y a quien o quienes incurran en esa práctica se les aplicará todo el peso de la ley.El objetivo es garantizar la sanidad y calidad de la carne que se expende en Playa Vicente.Durante la reunión de trabajo se refrendó el compromiso de que en el Municipio no se sacrificará, mucho menos se llevará a la venta, animales “quebrados”, es decir, que tengan lesiones o fracturas que hagan necesario su sacrificio.“Se informó a los comerciantes que no se permitirá en Playa Vicente el comercio de carne de animales de dudosa procedencia, de ser así, se aplicará todo el peso de la ley”, expuso el munícipe.El Alcalde, el líder ganadero y los carniceros acordaron aplicar esa medida, así como redoblar esfuerzos para seguir combatiendo el robo de ganado.