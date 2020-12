En Poza Rica los ciudadanos no creen en COVID-19, señalan empresarios

Los socios de cámaras empresariales de Poza Rica han realizado labor social con la entrega gratuita de cubrebocas en la ciudad, en puntos considerados de mayor afluencia de personas, especialmente en el primer cuadro de la ciudad donde se concentran cientos de establecimientos y mercados periféricos.



El presidente de Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Francisco Javier López Gómez, dijo que se ha cubierto la meta del 80 por ciento de inversión realizada por la iniciativa privada y lamentó que una parte de la población rechaza la existencia del Covid-19.



Mencionó que se les ha solicitado a los socios de esta cámara que exijan a sus empleados por cumplir con protocolos sanitarios y por eso se cumplió también con la responsabilidad social de apoyar con cubrebocas.



Pero durante estas entregas, dijo que hay ciudadanos que se rehúsan a utilizar el cubrebocas pese a las estadísticas.



“Esperamos que el público general siga las indicaciones. Hemos encontrado a personas que desafortunadamente no cree, a estas alturas, ante tantas muertes. Se rehúsan a acatar las acciones de las autoridades sanitarias y, pese a que es regalado, se niegan a usar el cubrebocas. Esas son las personas que están causando que se siga propagando la pandemia”.



Esto le preocupa al sector empresarial de Poza Rica dijo el presidente de CANACO, porque en las cifras que la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) ha informado y reportando que este municipio presenta alto grado de riesgo por contagio y de retornar a semáforo epidemiológico en color rojo, se prevé el cierre de negocios no esenciales y derivará una caída económica para el comercio local.



Se había recuperado el 50 por ciento de empleos tras cambio de color naranja en el semáforo epidemiológico, pero eso no dio el resultado que se esperaba y ya están conscientes los empresarios locales que se cerrarían puertas de negocios no esenciales y se espera que para marzo del 2021, con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se pueda reiniciar una recuperación económica, pero esta seria lenta.



Mencionó que del total de comercios no esenciales, al menos el 50 por ciento ya no pudo reanudar los servicios ya que la pandemia les provocó falta de ingresos e insostenible pago de nómina de trabajadores, así como adeudo a proveedores.