En primer día de vacunación, se presentaron 24 reacciones atribuibles: López-Gatell

Durante la conferencia de prensa sobre los casos de COVID en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en el primer día de vacunación en el país se presentaron 24 eventos atribuibles a la vacunación, es decir, existieron reacciones.



El Subsecretario de Salud detalló que esta cifra tiene relación con la vacuna y dio a conocer cuáles fueron los síntomas: reflejos vagales (disminución de la actividad respiratoria), hispoglicemia, mareos, espasmo laríngeo, mialgias, atralgias y fiebre.



El funcionario explicó que algunos de estos síntomas se presentaron porque algunas personas acudieron sin desayunar, por lo que recomendó ingerir alimentos antes de ir.



"Hubo efectos menores en algunas de las personas, hay una (reacción) en cada una de estas condiciones que se presentaron durante la vacunación", expresó.



López-Gatell dio a conocer que este jueves se aplicaron 2 mil 924 dosis; sin embargo, una no se logró: "esto es común que pase en la operación de los programas de vacunación, a veces se estima que puede haber un desperdicio de hasta el 10%".



También especificó que en la Ciudad de México se aplicaron 975 dosis, 975 en el Estado de México y 974 en Querétaro, lugar donde no se logró la última vacuna.



Aclaró que la persona que faltó por vacunarse fue porque la dosis requería 3 mil mililitros; sin embargo, sólo se tenían dos mil mililitros. "No se puede poner una dosis menor a una persona", dijo.



La fiebre también puede ser una respuesta inmune del propio organismo y es una reacción esperada porque se está montando la respuesta inmune de protección.



López Gatell aclaró que aquellas personas que no tengan fiebre no quiere decir que no hayan tenido respuesta inmune adecuada y no están protegidos, ya que sólo algunas personas presentan estos síntomas.



Las reacciones más frecuentes son: reflejos vagales, hipoglucemia, mareos, espasmos, mialgias y fiebres.