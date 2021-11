En Primer Rally Teatral Universitario, México y Chile colaborarán en proyectos

Anoche quedó inaugurado, por el rector Martín Aguilar Sánchez, el 30 Festival de Teatro Universitario de la Universidad Veracruzana, en su edición virtual 2021, el cual tendrá una duración de 9 días, del 5 al 13 de noviembre del año en curso.Ceremonia presencial en la que el Rector de la Universidad Veracruzana estuvo acompañado por Alfonso Colorado Hernández, director general de Difusión Cultural UV; del maestro Luis Mario Moncada Gil, director de la ORTEUV; además de miembros del Comité organizador del Festival, como Juana María Garza, Raúl Santamaría y Pablos Becerra, también integrantes del Comité organizador del 30 FTU.Pablos Becerra, antes de la inauguración, informó que para este año el Festival ofrece distintos proyectos, talleres, conversatorios y trabajos virtuales. A detalle, explicó que habrá proyecciones todos los días, a partir de las 18:00 horas, transmisiones seguidas de una breve introducción, para que el público esté atento a ver la publicaciónSon dos los talleres virtuales que se ofrecerán: Teatro espontáneo y Acondicionamiento físico básico para la escena, impartidos respectivamente por la maestra Rosalinda Ulloa y el maestro Roberto Enríquez, respectivamente.Respecto a los resultados del taller de la maestra Rosalina Ulloa, actriz perteneciente a ORTEUV, se ofrecerá una muestra el día viernes 12, a las 17 horas, única ocasión en que se adelanta la transmisión de las actividades del Festival."Por segunda ocasión el festival será virtual, debido a la contingencia sanitaria, contaremos con la participación de diversos grupos de la comunidad UV, provenientes de las diferentes regiones, también se presentarán seis proyectos de grupos invitados y, como si fuera buffet, siete proyectos que son parte de la convocatoria del Festival. Proyectos que son convocatoria propia del festival, para estudiantes y académicos de todas las regiones de la UV, dirigidos por docentes y empleados de la comunidad veracruzana Cariño Selene, maestra Juana María Garza, Karina Menéses, Martín Pérez, Miriam Cházaro, Roberto Benítez, William Villatoro".Se presentarán cinco proyectos de universidades invitadas del país. Trabajos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Panamericana campus Guadalajara, Universidad Benemérita de Puebla, Compañía Nacional de Teatro Universitario. En esta ocasión también participarán universidades extranjeras, de Chile y España, con nueve proyectos. Montajes hechos por agrupaciones foráneas y locales, de los que se hará transmisión en vivo para que el público los disfrute desde la comodidad de la casa.En lo que respecta a grupos de la comunidad universitaria, fueron invitados con seis proyectos. Está la Región Coatza Mina La Butaquita Teatro; Cardinal Grupo, Grupo Colectivas, Vincularte a la Cultura, No Ojos No Bocas No sangre.Parte de estos proyectos de la comunidad UV, dos son de la Facultad de Teatro de la UV; dos de la ORTEUV; otro proyecto de institución afín, que trabaja Centro Cultural y Escénicos de Orizaba.“En esta edición se desarrolla el Primer Rally Teatral Universitario, México- Chile- México, en el que colaboran actores y directores de México y Chile, quienes presentarán el sábado 13 de noviembre su trabajo final”.La mecánica será la siguiente, a partir de este viernes 5, un director chileno dirige a estudiantes y académicos seleccionados de la UV; de manera paralela, un director veracruzano, dirige a estudiantes chilenos y será hasta el día 12 en que estarán elaborando un trabajo audiovisual, la magia de esto es que no se conocen, se verán por primera vez a partir del día 5, empiezan a trabajar para poder presentar los resultados el día 13.Destacan en la programación las actividades académicas de los conversatorios, en que se abordarán temas como "El teatro en nuestras regiones UV", "Problemáticas del Teatro Universitario" y "Micro teatro. España", conversatorios que darán inicio a las 10:00 horas.Todas las funciones serán transmitidas a través de Facebook Live en la página Festival de Teatro Universitario UV – Oficial (@festivaldeteatrouv), donde también se podrá consultar el programa general y estar al tanto sobre cualquier nueva información.