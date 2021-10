En primeros 3 años, presunto daño patrimonial en Tres Valles es de 118 mdp

En sus primeros tres años de ejercicio constitucional, el Ayuntamientos de Tres Valles ha acumulado irregularidades que suponen un daño patrimonial por 118 millones 385 mil 366 pesos.En la Cuenta Pública 2018 fue observado con un presunto daño patrimonial por 2 millones 474 mil 328.38 pesos; en el Ejercicio Fiscal 2019, las irregularidades fueron por 40 millones 738 mil 429.47 pesos; en el 2020, la suma fue por 75 millones 172 mil 609.70 pesos.De acuerdo con el Informe del Órgano de Fiscalización Superior, la administración municipal de Tres Valles es la segunda con el mayor daño patrimonial en el Ejercicio Fiscal 2020.Entre las observaciones financieras a la administración municipal de Tres Valles que preside el panista José Manuel Díaz Rodríguez, destacan la contratación de un crédito quirografario por 6 millones de pesos sin la autorización del Congreso del Estado, traspasos de recursos entre cuentas bancarias, expedición de cheques sin cobrar, pagos por servicios no otorgados y uso de recursos públicos etiquetados para obra pública que no fueron destinados para tal fin.Así como erogaciones sin comprobar, cobro de comisiones bancarias, retenciones del Impuesto Sobre la Renta sin enterar a la autoridad correspondiente y pago de sueldos y salarios que no recibieron los beneficiarios.En el caso del crédito quirografario, el ente fiscalizable no presentó la autorización de la Legislatura local para la contratación del financiamiento a corto plazo adquirido con el Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) por 6 millones de pesos, debido a que dicha obligación no fue inscrita en el Registro Público Único.Y no presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria que demuestre la aplicación de los recursos derivados de la obligación a corto plazo contratada con BANORTE, ni de que estos recursos hayan sido destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo.Respecto a la obra pública realizada el año pasado, hay algunas que están sin terminar y sin brindar los servicios, una de ellas es la construcción de sistema de agua potable en la localidad de Paso Corral, que presenta un daño patrimonial por 651 mil 167.94 pesos.También hay irregularidades en la rehabilitación del sistema de red de energía eléctrica en la Escuela Primaria “20 de Noviembre” por 957 mil pesos, obras que está sin operar, además y carece de permisos y licencias, en específico, por falta de Validación y Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa y Acta de Entrega-Recepción a la misma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).